Barachini (Vigilanza Rai): «Fuortes convocato urgentemente di fronte alla Commissione dopo la revoca di Orfeo» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mario Orfeo La rimozione di Mario Orfeo dall’incarico di direttore della divisione Approfondimenti non poteva non portare strascichi a Viale Mazzini e dintorni. Il primo nome di peso ad esporsi sulla decisione – non ancora confermata ufficialmente – di Carlo Fuortes è Alberto Barachini, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, che in una nota fa sapere: “La notizia della revoca di Mario Orfeo dall’incarico di direttore dell’Approfondimento informativo è una decisione che deve essere oggetto di chiarimento e confronto di fronte alla Commissione di Vigilanza. Per tale motivo ho deciso di convocare urgentemente l’ad in audizione di fronte ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) MarioLa rimozione di Mariodall’incarico di direttore della divisione Approfondimenti non poteva non portare strascichi a Viale Mazzini e dintorni. Il primo nome di peso ad esporsi sulla decisione – non ancora confermata ufficialmente – di Carloè Alberto, presidente delladiRai, che in una nota fa sapere: “La notizia delladi Mariodall’incarico di direttore dell’Approfondimento informativo è una decisione che deve essere oggetto di chiarimento e confronto didi. Per tale motivo ho deciso di convocarel’ad in audizione di...

