Ciclismo | Nibali | “Il Lombardia sarà la mia ultima gara in carriera”

(Di martedì 31 maggio 2022) Vincenzoha chiuso al 4º posto il Giro d’Italia 2022, l’ultimo della sua sfavillante. Il giorno dopo la conclusione della corsa rosa, ieri, lunedì 30 maggio, è stato intervistato da InBici: “È stato sicuramente un Giro d’Italia con delle emozioni davvero particolari. Questa mattina ho dormito un po’ più del solito per recuperare un po’ di stanchezza, ma la stanchezza è sempre tanta e quindi serve qualche giorno in più. Anche nei momenti più difficili ho sempre cercato di dare il massimo e ovviamente ci sono stati momenti bellissimi e altri un po’ meno, però fa anche parte di una. Di regola questala miastagione. La miada professionistaile poi vediamo. Vediamo nel ...

Urbano Cairo pensa a Vincenzo, le dichiarazioni Per ilitaliano, il ritiro dello Squalo dello Stretto a fine stagione sarà una grande perdita. Ma nella speranza di rivederlo sempre ...VALDOBBIADENE - Parata di stelle delal Cycling Stars Criterium 2022 di Valdobbiadene, andato in scena nella serata di lunedì, ... invece, si è concluso con Vincenzoa braccia alzate, ... Nibali, premio alla carriera: il trofeo per il suo ultimo Giro Vincenzo Nibali ha chiuso al 4º posto il Giro d'Italia 2022, l'ultimo della sua sfavillante carriera. Il giorno dopo la conclusione della corsa rosa, ieri, lunedì 30 maggio, è stato intervistato da In ...È stato un Giro d'Italia fantastico quello di Vincenzo Nibali. Lo Squalo, arrivato ormai alle 37 primavere, ha dato tutto sulle strade del 'Bel Paese' e ha chiuso con un bellissimo quarto posto nella ...