Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mariupol 'i russi buttano cadaveri di ucraini in un supermercato'. Lo afferma Petro Andriushenko, consi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Circa 200 corpi sono stati trovati a Mariupol tra le macerie di un rifugio durante lo smantellamento dei… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sindaco di Mariupol: 'Il numero dei morti supererà quota 22mila' #ucraina #russia #mosca #kiev - Longjhon131 : RT @ilgiornale: La denuncia del consigliere del sindaco: 'Corpi come fossero immondizia' Una nave ormeggiata al porto riempita di materiale… - iconanews : Sindaco, a Mariupol il numero dei morti supererà 22 mila -

Migliaia di morti ancora da contare - aggiunge ildi- restano inoltre ancora sotto le macerie, nei cimiteri tradizionali e negli obitori provvisori. "Abbiamo stimato il bilancio ...Il consigliere deldiha postato su Telegram una foto, raccapricciante, di corpi ammassati dai russi in un supermercato. 'Ai russi buttano cadaveri di civili ucraini in un ...(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il bilancio degli attacchi russi di Mariupol, giunto finora a 22 mila vittime, potrebbe aumentare in modo significativo: ...Secondo il computo delle autorità ucraine da metà aprile, gli occupanti russi avrebbero seppellito almeno 16.000 residenti di Mariupol in fosse comuni vicino ai villaggi di Stary Krym, Mangush e Vynoh ...