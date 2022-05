Argento agli Europei di karate, Crescenzo: “Non è un punto di arrivo, sogno l’oro” (Di domenica 29 maggio 2022) L’Argento di Angelo agli Europei non lo sfama. E allora punta agli altri podi per le altre competizioni internazionali che l’attendono come gli imminenti Giochi del Mediterraneo e i World Games. Intanto Crescenzo, stella del karate dell’Esercito, festeggia il secondo posto agli Europei di karate. Nella categoria dei 60 kg l’azzurro, già vicecampione europeo nel 2018 e nel 2019, si replica sul podio e aggiunge un altro gioiello in bacheca. “Non vuole arrivare l’oro, ma non mi accontento. E’ questione di tempo”. Lo scrive Angelo sulla sua pagina ufficiale Facebook che ha in bacheca un oro e un Argento mondiale. Nell’ultima competizione, terminata oggi, per l’Italia che applaude 9 ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022) L’di Angelonon lo sfama. E allora puntaaltri podi per le altre competizioni internazionali che l’attendono come gli imminenti Giochi del Mediterraneo e i World Games. Intanto, stella deldell’Esercito, festeggia il secondo postodi. Nella categoria dei 60 kg l’azzurro, già vicecampione europeo nel 2018 e nel 2019, si replica sul podio e aggiunge un altro gioiello in bacheca. “Non vuole arrivare, ma non mi accontento. E’ questione di tempo”. Lo scrive Angelo sulla sua pagina ufficiale Facebook che ha in bacheca un oro e unmondiale. Nell’ultima competizione, terminata oggi, per l’Italia che applaude 9 ...

