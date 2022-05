Addio alla Lazio, nuova squadra per Lucas Leiva: spunta l’idea in Serie A (Di domenica 29 maggio 2022) Addio alla Lazio da parte di Lucas Leiva. Il centrocampista ex Liverpool sembra avere il destino segnato, la sua permanenza nella capitale sembra ormai un miraggio. E’ stato per anni uno dei punti cardine della formazione biancoceleste e la sua avventura verosimilmente è arrivata al capolinea. Secondo alcune indiscrezioni il futuro del centrocampista potrebbe però essere ancora nel nostro massimo campionato. Lucas Leiva-Lazio Sulle tracce dell’ex Liverpool ci sarebbe l’Inter. I nerazzurri iniziano a programmare la prossima stagione nel tentativo di assaltare il campionato perso quest’anno ad opera del Milan di Stefano Pioli. Uno dei temi caldi di questa stagione appena finita per i lombardi è stata la mancanza di un vice Brozovic. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022)da parte di. Il centrocampista ex Liverpool sembra avere il destino segnato, la sua permanenza nella capitale sembra ormai un miraggio. E’ stato per anni uno dei punti cardine della formazione biancoceleste e la sua avventura verosimilmente è arrivata al capolinea. Secondo alcune indiscrezioni il futuro del centrocampista potrebbe però essere ancora nel nostro massimo campionato.Sulle tracce dell’ex Liverpool ci sarebbe l’Inter. I nerazzurri iniziano a programmare la prossima stagione nel tentativo di assaltare il campionato perso quest’anno ad opera del Milan di Stefano Pioli. Uno dei temi caldi di questa stagione appena finita per i lombardi è stata la mancanza di un vice Brozovic. ...

