Ruud agli ottavi al Roland Garros, Sonego ko in 5 set (Di sabato 28 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Casper Ruud agli ottavi del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il norvegese, numero 8 del ranking e del seeding, ha battuto in 5 set il piemontese Lorenzo Sonego, n.35 del ranking e 32 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3), 1-6, 6-4, 6-3. Ruud affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 12 del tabellone, che ha eliminato il belga David Goffin con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-1.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Casperdel, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il norvegese, numero 8 del ranking e del seeding, ha battuto in 5 set il piemontese Lorenzo, n.35 del ranking e 32 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3), 1-6, 6-4, 6-3.affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 12 del tabellone, che ha eliminato il belga David Goffin con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-1.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

im_jordanv : #RolandGarros | CHE FATICA CASPER! Casper Ruud ???? sopravvive sul Court 14 contro Sonego ???? in una partita tesissim… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #RolandGarros Niente da fare per #Sonego, che si batte come un leone contro il norvegese… - MasterblogBo : PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Casper Ruud agli ottavi del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla ter… - Luxgraph : Roland Garros, Sonego si batte ma agli ottavi ci va Ruud - messina_oggi : Ruud agli ottavi al Roland Garros, Sonego ko in 5 setPARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Casper Ruud agli ottavi del Rol… -