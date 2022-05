Phishing, la Regione Lazio: “Circola truffa su sms, non cliccate su link” (Di sabato 28 maggio 2022) “Continua a Circolare una truffa via sms (Phishing, ndr) in cui si invitano le persone a cliccare su un link per ricevere un buono. La Regione Lazio ne è totalmente estranea, infatti gli sms non partono dai sistemi regionali. Si invitano tutti gli utenti a non cliccare sul link”. Lo scrive in una nota la Regione Lazio. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Il phi shing attraverso “finti” linkedIn rappresenta la metà dei tentativi di truffe online “Attraverso il sistema Phishing – spiega la nota – viene simulato l’invio da parte del portale della Regione Lazio, ma si tratta di una truffa. Per questo stesso genere di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 maggio 2022) “Continua are unavia sms (, ndr) in cui si invitano le persone a cliccare su unper ricevere un buono. Lane è totalmente estranea, infatti gli sms non partono dai sistemi regionali. Si invitano tutti gli utenti a non cliccare sul”. Lo scrive in una nota la. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Il phi shing attraverso “finti”edIn rappresenta la metà dei tentativi di truffe online “Attraverso il sistema– spiega la nota – viene simulato l’invio da parte del portale della, ma si tratta di una. Per questo stesso genere di ...

