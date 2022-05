Luperto | spunta la volontà dell’Empoli sul riscatto | succederà presto con il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 28 maggio 2022) Dopo la salvezza acquisita con grande tranquillità anche grazie ai sei punti conquistati contro il, l’Empoli sta cercando di rinforzare la propria rosa. Difatti, come riporta Pianeta Empoli, la società toscana vuole fortemente riscattare il difensore di proprietà delSebastiano(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)I partenopei chiedono una cifra intorno ai 4 milioni di euro che però è ritenuta alta dal presidente Maurizio Corsi. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori contatti tra le due società al fine di trovare l’accordo definitivo per il trasferimento del giocatore in terra toscana.quest’anno ha collezionato 24 presenze divenendo una delle pedine fondamentali nel corso ...