L’incidente, poi il cantiere: in trappola per ore sulla disgraziata Fi-Pi-Li (Di sabato 28 maggio 2022) Un tamponamento a catena fra tre tir e un’auto manda in tilt la circolazione e la viabilità alternativa. Esasperazione per le file sotto il caldo asfissiante Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 28 maggio 2022) Un tamponamento a catena fra tre tir e un’auto manda in tilt la circolazione e la viabilità alternativa. Esasperazione per le file sotto il caldo asfissiante

Advertising

friulabo : @bioccolo @sole24ore occorre comprare una macchina per andare in ufficio a fare cose che si possono fare casa per p… - paolodeluca72 : RT @stragequotidian: 'Secondo le prime informazioni l'auto che l'ha investita si è poi rapidamente allontanata senza fermarsi e senza prest… - ziobaffone : @iscannadore Beh, il vecchio nurburgring venne eliminato dopo l'incidente di lauda perché troppo pericoloso. Monaco… - stragequotidian : 'Secondo le prime informazioni l'auto che l'ha investita si è poi rapidamente allontanata senza fermarsi e senza pr… - graziaflo : @CarFrutta @MandarinaCinese La vita è strana l’ha sempre scampata e poi incidente sulla neve il destino -

Petrolio balza a $120 al barile: Cina e non solo spingono il greggio Il greggio Brent ha superato i 120 dollari al barile, poi ha ... L'impennata dei prezzi dell'energia ha contribuito a una forte ... Incidente in vista "Ciò solleva lo spettro di ulteriori interruzioni ai ... Siciliano morto in un incidente in Germania: stava per diventare papà per la seconda volta Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità tedesche. La ... Sbandando l'auto avrebbe finito la sua corsa contro l'...l'auto avrebbe finito la sua corsa contro l'albero e si sarebbe poi ... La Legge per Tutti Il greggio Brent ha superato i 120 dollari al barile,ha ...'impennata dei prezzi dell'energia ha contribuito a una forte ...in vista "Ciò solleva lo spettro di ulteriori interruzioni ai ...Le cause dell'sono ancora al vaglio delle autorità tedesche. La ... Sbandando'auto avrebbe finito la sua corsa contro'...'auto avrebbe finito la sua corsa contro'albero e si sarebbe... Incidente stradale: bisogna aspettare l'ambulanza