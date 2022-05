Gran Premio di Monaco: prima fila tutta Ferrari. Leclerc in pole (Di sabato 28 maggio 2022) Terza pole position consecutiva e quinta stagionale per Charles Leclerc, che scatterà dalla prima casella in griglia del Gran Premio casalingo di Monaco. L’idolo del principato firma un super tempo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 28 maggio 2022) Terzaposition consecutiva e quinta stagionale per Charles, che scatterà dallacasella in griglia delcasalingo di. L’idolo del principato firma un super tempo...

