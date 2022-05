Strage in Texas, lacrime finte e killer trans : le bugie come a Sandy Hook (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la Strage sono state diffuse falsità sull’assassino, sui poliziotti e sulle vittimeSi ripete il copione visto dopo il massacro di Newtown di dieci anni fa Leggi su corriere (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo lasono state diffuse falsità sull’assassino, sui poliziotti e sulle vittimeSi ripete il copione visto dopo il massacro di Newtown di dieci anni fa

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - MediasetTgcom24 : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti #strageUvalde #joebiden #kenpaxton #stragetexas… - Agenzia_Ansa : Il killer della strage in Texas aveva annunciato le sue intenzioni su Facebook: 'Sto per sparare in una scuola', av… - robertodiloreto : RT @Reale_Scenari: #26maggio Strage innocenti #Texas. Due flash da @DomaniGiornale. In America armi da fuoco prima causa di morte bambini/a… - AdriJuve64 : Strage in Texas, la madre di Ramos: 'Non era un mostro' - -