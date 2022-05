Sondaggi Tp: referendum giustizia, quasi un italiano su due non andrà a votare, molti i dubbiosi (Di venerdì 27 maggio 2022) quasi un italiano su due non andrà a votare ai prossimi referendum sulla giustizia. Solo il 32,6% ci andrà sicuramente, il 7,6% non è sicuro di andarci al 100% mentre il 6,5% lo farà solo se l’affluenza darà l’impressione di superare il 50%. Sono alcuni dei dati emersi dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 24 e il 26 maggio. Fonte: Termometro PoliticoNonostante il raggiungimento del quorum per i referendum sulla giustizia sia molto difficile, il 65,9% considera lo strumento dei referendum abrogativo utile per il nostro Paese. Tra questi, il 33,3% vorrebbe che fossero consentiti anche i referendum propositivi mentre il 24,9% auspicherebbe ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 27 maggio 2022)unsu due nonai prossimisulla. Solo il 32,6% cisicuramente, il 7,6% non è sicuro di andarci al 100% mentre il 6,5% lo farà solo se l’affluenza darà l’impressione di superare il 50%. Sono alcuni dei dati emersi dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 24 e il 26 maggio. Fonte: Termometro PoliticoNonostante il raggiungimento del quorum per isullasia molto difficile, il 65,9% considera lo strumento deiabrogativo utile per il nostro Paese. Tra questi, il 33,3% vorrebbe che fossero consentiti anche ipropositivi mentre il 24,9% auspicherebbe ...

Advertising

fangiovanna : RT @enzoben43: Purtroppo il referendum sulla giustizia non raggiungerà il quorum. Inutile sperare che gli italiani siano qualcosa di divers… - DavideParravic1 : RT @LorenzoZL74: Insomma dai sondaggi risulta che il referendum sulla giustizia non raggiungerà il quorum. Poi magari il rivoluzionario ita… - Agato_Agato : @claudiovelardi @durezzadelviver @pdnetwork @FratellidItalia @LegaSalvini @Mov5Stelle Avete anche i sondaggi sui re… - Rog_2 : RT @LorenzoZL74: Insomma dai sondaggi risulta che il referendum sulla giustizia non raggiungerà il quorum. Poi magari il rivoluzionario ita… - Mar_venx : RT @LorenzoZL74: Insomma dai sondaggi risulta che il referendum sulla giustizia non raggiungerà il quorum. Poi magari il rivoluzionario ita… -