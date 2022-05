Il sindaco di Colleferro chiede l’ergastolo per i fratelli Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte (Di giovedì 26 maggio 2022) “Credo che tutti noi ci aspettiamo che la pena giusta – perché noi chiediamo una pena giusta – sia quella chiesta dal pubblico ministero”, cioè l’ergastolo. In un’intervista a Fanpage, il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna torna sul processo per l’omicidio di Willi Monteiro Duarte, la cui sentenza è stata anticipata al prossimo 4 luglio, come annunciato dal giudice della Corte di Assise del Tribunale di Frosinone, che inizialmente aveva fissato come data il 14 luglio. Sul banco degli imputati Marco e Gabriele Bianchi – per i quali è stato chiesto l’ergastolo, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, entrambi sanzionabili, secondo il pm, con 26 anni di reclusione. Oggi nell’aula della Corte di Assise del Tribunale di Frosinone ad ascoltare le tesi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “Credo che tutti noi ci aspettiamo che la pena giusta – perché noi chiediamo una pena giusta – sia quella chiesta dal pubblico ministero”, cioè. In un’intervista a Fanpage, ildiPierluigi Sanna torna sul processo perdi Willi, la cui sentenza è stata anticipata al prossimo 4 luglio, come annunciato dal giudice della Corte di Assise del Tribunale di Frosinone, che inizialmente aveva fissato come data il 14 luglio. Sul banco degli imputati Marco e Gabriele– per i quali è stato chiesto, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, entrambi sanzionabili, secondo il pm, con 26 anni di reclusione. Oggi nell’aula della Corte di Assise del Tribunale di Frosinone ad ascoltare le tesi ...

Advertising

neXtquotidiano : Il sindaco di Colleferro chiede l’ergastolo per i fratelli #Bianchi per l’omicidio di #Willy Monteiro Duarte - infoitinterno : Omicidio Willy, sindaco di Colleferro: 'Sempre in aula per sostenere ragazzi che hanno testimoniato' - infoitinterno : Omicidio Willy, il sindaco di Colleferro: “Crediamo che la pena giusta sia l’ergastolo” - andreastoolbox : #Omicidio Willy, sindaco di Colleferro: 'Sempre in aula per sostenere ragazzi che hanno testimoniato' - infoitsalute : Colleferro. Progetto didattico “EduRAEE”. Incontri e confronti tra il Vice Sindaco ed Assessore all’Ambiente Giulio… -