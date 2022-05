Buffon: “Addio Chiellini all’Italia? Purtroppo bisogna farsene una ragione” (Di giovedì 26 maggio 2022) Gianluigi Buffon ha parlato a margine di una cena di gala organizzata questa sera a Firenze dalla fondazione ‘Niccolò Galli’. L’ex portiere della Nazionale ha commentato il possibile Addio di Giorgio Chiellini alla maglia azzurra: “bisogna farsene una ragione. Purtroppo o per fortuna, la vita è questa. Dopo un po’ è giusto che si metta in archivio ciò che è stato e si proceda su strade alternative per fare un altro tipo di mestiere. Però la cosa bella di Giorgio è che secondo me fino all’ultimo e per almeno un anno o due, poteva e potrebbe continuare a grandissimi livelli ed essere utile in tutte le squadre in cui giocherà. “Italia? All’Europeo Mancini ci ha fatto sognare e ha fatto qualcosa di clamoroso. bisogna affidarsi a lui affinchè questi ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Gianluigiha parlato a margine di una cena di gala organizzata questa sera a Firenze dalla fondazione ‘Niccolò Galli’. L’ex portiere della Nazionale ha commentato il possibiledi Giorgioalla maglia azzurra: “unao per fortuna, la vita è questa. Dopo un po’ è giusto che si metta in archivio ciò che è stato e si proceda su strade alternative per fare un altro tipo di mestiere. Però la cosa bella di Giorgio è che secondo me fino all’ultimo e per almeno un anno o due, poteva e potrebbe continuare a grandissimi livelli ed essere utile in tutte le squadre in cui giocherà. “Italia? All’Europeo Mancini ci ha fatto sognare e ha fatto qualcosa di clamoroso.affidarsi a lui affinchè questi ...

