Ladri in appartamenti vuoti | tre arresti nel Napoletano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBoscoreale (Na) – Due entravano in azione razziando quanto trovavano nell’appartamento incustodito preso di mira, un terzo invece fungeva da ”palo”. Una modalità individuata a Boscoreale (Napoli), dagli agenti del commissariato di Torre del Greco che hanno arrestato tre persone. Si tratta di tre napoletani rispettivamente di 49, 35 e 38 anni, tutti con precedenti di polizia, arrestati per furto in abitazione. I poliziotti hanno notato in via Cangemi i tre che, dopo essere scesi da due vetture, si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un edificio. Due, dopo avere suonato ad alcuni citofoni, si sono introdotti in un palazzo mentre il terzo faceva da ‘palo’. Dopo poco, i poliziotti li hanno visti uscire dallo stabile con due grosse borse, uno zainetto ed una borsa porta pc e li hanno bloccati trovandoli in possesso, oltre che di diversi arnesi per lo ...