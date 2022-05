Kate Moss contraddice Amber Heard | Johnny Depp non mi ha mai spinta giù per le scale

(Di mercoledì 25 maggio 2022)ha contraddetto la testimonianza di, rivelando chenon l'ha maigiù per ledurante una vacanza in Giamaica negli anni 90.ha appena deposto al processo per diffamazione intentato da: la supermodella, che ha avuto una relazione con l'attore negli anni 90, ha negato di essere statagiù per lendo quanto affermato dadurante la sua testimonianza della scorsa settimana. La, interrogata dai suoi avvocati, ha parlato di un litigio del 2015 vicino a una scala in cui ha detto di aver ...

Advertising

Corriere : Processo Depp contro Heard, testimonia Kate Moss: «Johnny non mi ha spinto dalle scale» - Adnkronos : #JohnnyDeppVsAmberHeard, la deposizione di #KateMoss: 'Non mi ha mai buttato giù dalle scale'. - serenachiara : RT @cruelbitchy: Ma Johnny che sorride dopo Kate Moss? I suoi avvocati poi sempre super cute ?? #JusticeForJohhnyDepp #KateMoss #JohnnyD… - Slayeon98 : *sezna comunque Kate Moss blah, stavo scrivendo altro ma ho dimenticato di cancellare xkdndn - CinziaDiamond : RT @cruelbitchy: Ma Johnny che sorride dopo Kate Moss? I suoi avvocati poi sempre super cute ?? #JusticeForJohhnyDepp #KateMoss #JohnnyD… -

La testimonianza che tutti stavano aspettando è arrivata:oggi ha difeso Johnny Depp . E' apparsa nel tribunale di Fairfax, Virginia, in videocollegamento dalla contea di Gloucestershire ...ha deposto oggi al processo per diffamazione che oppone Johnny Depp all'ex moglie Amber Heard presso il tribunale di Fairfax in Virginia . La supermodella ha testimoniato in videoconferenza ...(Adnkronos) – “Non mi ha mai spinto, preso a calci o buttato giù dalle scale”. Così Kate Moss nella sua deposizione oggi al processo per diffamazione da 100 milioni di dollari che oppone Johnny Depp ...Kate Moss ha contraddetto la testimonianza di Amber Heard, rivelando che Johnny Depp non l'ha mai spinta giù per le scale durante una vacanza in Giamaica negli anni 90. Kate Moss ha appena deposto al ...