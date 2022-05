La top 11 del campionato di Serie A, secondo noi (Di martedì 24 maggio 2022) Da un lato la festa senza freni in quel di Reggio Emilia, con Stefano Pioli portato in trionfo dai suoi giocatori al ritmo del tormentone Pioli’s on fire, Zlatan Ibrahimovic in perfetto stile Zlatan che sbuffa da un sigaro celebrativo come ai tempi era solito fare Michael Jordan, la gioia di Paolo Maldini nel riportare il club della sua vita sul tetto d’Italia; dall’altro un San Siro dimesso, con l’urlo di gioia strozzato in gola, comunque grato nei confronti dei suoi giocatori, alcuni dei quali, come Dimarco e Lautaro, che non riescono a trattenere le lacrime. Il campionato si è concluso così, con il Milan che ha battuto al fotofinish l’Inter al termine di un duello scudetto mozzafiato: per molti il diciannovesimo tricolore della storia rossonera è uno dei più belli e importanti, un po’ perché interrompe il lungo digiuno di successi in Serie A che ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 maggio 2022) Da un lato la festa senza freni in quel di Reggio Emilia, con Stefano Pioli portato in trionfo dai suoi giocatori al ritmo del tormentone Pioli’s on fire, Zlatan Ibrahimovic in perfetto stile Zlatan che sbuffa da un sigaro celebrativo come ai tempi era solito fare Michael Jordan, la gioia di Paolo Maldini nel riportare il club della sua vita sul tetto d’Italia; dall’altro un San Siro dimesso, con l’urlo di gioia strozzato in gola, comunque grato nei confronti dei suoi giocatori, alcuni dei quali, come Dimarco e Lautaro, che non riescono a trattenere le lacrime. Ilsi è concluso così, con il Milan che ha battuto al fotofinish l’Inter al termine di un duello scudetto mozzafiato: per molti il diciannovesimo tricolore della storia rossonera è uno dei più belli e importanti, un po’ perché interrompe il lungo digiuno di successi inA che ...

Advertising

OptaPaolo : XI - Qui la Top XI del campionato di Serie A 2021/22 basata sui dati Opta. Sublime. #SerieA #OptaTopXI - OptaPaolo : U23 - Qui la Top XI degli Under 23 (nati dal 1998) del campionato di Serie A 2021/22 basata sui dati Opta. Vigore.… - Inter : ?? | PREMIAZIONI Tre dei nostri ragazzi nella top 11 del campionato primavera 21-22. Complimenti ???????? Premiato anch… - FallenPhoenix28 : @warriorshua @wayvlovebott Semplicemente odissea > Iliade per la storia del viaggio. La metafora della vita, le pro… - Tucoramires1 : @perseguitatoak Beato loro che hanno top player del genere in panchina -