Civitavecchia, ok della Giunta al rifacimento della “rotonda” di Campo dell’Oro (Di martedì 24 maggio 2022) Civitavecchia – Un altro “pezzo” importante del quartiere di Campo dell’Oro sarà rigenerato nei prossimi mesi. La Giunta Tedesco ha infatti approvato il progetto definitivo di riqualificazione della rotonda e del parco di via Toscana e viale De Gasperi. Commenta il Vicesindaco Manuel Magliani: “L’area in oggetto è in stato di sostanziale abbandono da anni, pur rappresentando il nodo urbanistico del quartiere. Perciò abbiamo deciso di investire in progettualità, mettendo a punto una nuova visione per la fruizione del parco, più in linea con le esigenze di un’area popolata come Campo dell’Oro. Nuove alberature si fonderanno quindi con le specie esistenti, sarà realizzato un Campo da basket polifunzionale recintato da ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 24 maggio 2022)– Un altro “pezzo” importante del quartiere disarà rigenerato nei prossimi mesi. LaTedesco ha infatti approvato il progetto definitivo di riqualificazionee del parco di via Toscana e viale De Gasperi. Commenta il Vicesindaco Manuel Magliani: “L’area in oggetto è in stato di sostanziale abbandono da anni, pur rappresentando il nodo urbanistico del quartiere. Perciò abbiamo deciso di investire in progettualità, mettendo a punto una nuova visione per la fruizione del parco, più in linea con le esigenze di un’area popolata come. Nuove alberature si fonderanno quindi con le specie esistenti, sarà realizzato unda basket polifunzionale recintato da ...

