Milan, giocatori con striscione-sfottò a Inter: Figc apre indagine (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Coppa Italia mettila nel cu..”. La procura federale della Figc ha aperto una indagine sullo striscione di sfottò verso i cugini dell’Inter alzato dal portiere e dal centrocampista del Milan Mike Maignan e Rade Krunic durante la parata per le vie di Milano per festeggiare lo scudetto. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Coppa Italia mettila nel cu..”. La procura federale dellaha aperto unasullodiverso i cugini dell’alzato dal portiere e dal centrocampista delMike Maignan e Rade Krunic durante la parata per le vie dio per festeggiare lo scudetto. Funweek.

Advertising

gippu1 : Di tutti i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie di #Inter e #Milan, Hakan #Calhanoglu è il primo ad averc… - OptaPaolo : 26&97 - Il Milan 2021/2022 è la squadra più giovane a vincere uno #Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti a vit… - AntoVitiello : Paul #Singer che fa le foto ai giocatori durante la festa del #Milan ??? - Cucciolina96251 : RT @MatteoDG93: Per lo striscione dei giocatori del #Milan (La Coppa Italia mettitela nel cu**) la procura della Figc ha appena aperto un'i… - albibenassi98 : RT @sportface2016: +++Striscione dei giocatori #Milan in sfottò verso l'#Inter ('La Coppa Italia mettitela nel cu**'), la procura della #Fi… -