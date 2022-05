Salernitana – Udinese, nessun maxi schermo in piazza (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non ci sarà il maxi schermo in piazza della Libertà questa sera alle 21 per consentire ai tifosi e supporter della squadra della Salernitana di vedere la partita decisiva per la salvezza dei granata e la permanenza in serie A. Fumata nera al termine dell’ultima riunione che si è svolta in prefettura a Salerno questa mattina, terminata poco dopo le 11:30. Il piano di sicurezza del Comune di Salerno non è stato ritenuto idoneo soprattutto sulla previsione di numero di persone presenti. L’area può contenere in sicurezza fino a 6000 persone. Per vedere la partita secondo i calcoli del Comune di Salerno nella piazza ce ne sarebbero state meno, per le forze dell’ordine anche di più. Il Comune di Salerno e i componenti del comitato per l’ordine e la sicurezza convocato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non ci sarà ilindella Libertà questa sera alle 21 per consentire ai tifosi e supporter della squadra delladi vedere la partita decisiva per la salvezza dei granata e la permanenza in serie A. Fumata nera al termine dell’ultima riunione che si è svolta in prefettura a Salerno questa mattina, terminata poco dopo le 11:30. Il piano di sicurezza del Comune di Salerno non è stato ritenuto idoneo soprattutto sulla previsione di numero di persone presenti. L’area può contenere in sicurezza fino a 6000 persone. Per vedere la partita secondo i calcoli del Comune di Salerno nellace ne sarebbero state meno, per le forze dell’ordine anche di più. Il Comune di Salerno e i componenti del comitato per l’ordine e la sicurezza convocato ...

