La prima volta di Paul Singer: ci sarà anche lui a Reggio Emilia? (Di domenica 22 maggio 2022) Potrebbe esserci anche Paul Singer a sostenere dal vivo il Milan, nell'ultimo passo dei rossoneri per arrivare allo scudetto. La presenza a Reggio Emilia del fondatore e presidente di Elliott non è ... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Potrebbe essercia sostenere dal vivo il Milan, nell'ultimo passo dei rossoneri per arrivare allo scudetto. La presenza adel fondatore e presidente di Elliott non è ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay in 1963, we lifted our first European Cup with a 2-1 win over Benfica ?? Oggi, nel 1963, abbiamo vinto… - juventusfc : Un regalo speciale da parte dello #JuventusOfficialFanClub 'Valle dei Templi' per Gaetano per festeggiare i suoi 90… - OptaPaolo : 2016/17 - Nella prossima stagione la Fiorentina tornerà a giocare una competizione europea per la prima volta dal 2… - Fabbruccio1 : @gigi52335676 Deep Purple Machine Head ascoltato per la prima volta a 11 anni nel 1977 - UnoTipoMe : Ieri prima gara stagionale, triathlon sprint di Ostia. Per la prima volta in vita mia ho visto il mare nero, ma ner… -