Incredibile a San Siro durante Inter-Sampdoria | parte il coro contro i napoletani

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 22 maggio 2022) In questi minuti,sono in scena allo stadio Sanin quella che è l’ultima giornata di campionato, che vede il Milan a un passo ormai dallo Scudetto ai danni proprio della squadra di Simone Inzaghi. La delusione per la mancata vittoria del campionato, tuttavia, non basta per evitare l’ennesimo. Nel corso della seconda frazione di gioco, infatti, dagli spalti si è levato il“Noi non siamo”. Tifosi(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Una costante ormai che si sente quasi in ogni campo non solo quando l’avversario è il Napoli, ma anche quando gli azzurri non sono protagonisti, come in questa occasione.