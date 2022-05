Guerra in Ucraina, l’annuncio di Timmermans: “Putin è più debole” (Di domenica 22 maggio 2022) Putin appare più debole. Questo è quanto sostiene Frans Timmermans, vice presidente della commissione Ue ospite nel corso del programma Mezz’ora in Più condotto da Lucia Annunziata. Il presidente russo non è più al timone senza contrasti e secondo Timmermans deve gestire un potere che lo vede indebolito da quando è iniziata la Guerra in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ucraina, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo” Russia, Vladimir Putin: parata militare imponente in Siria, Guerra al Terrorismo. Aleksej Navalnyj arrestato a Mosca. E’ lo sfidante di Putin alle elezioni Sochi, Assad incontra Vladimir ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 22 maggio 2022)appare più. Questo è quanto sostiene Frans, vice presidente della commissione Ue ospite nel corso del programma Mezz’ora in Più condotto da Lucia Annunziata. Il presidente russo non è più al timone senza contrasti e secondodeve gestire un potere che lo vede indebolito da quando è iniziata lain L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo” Russia, Vladimir: parata militare imponente in Siria,al Terrorismo. Aleksej Navalnyj arrestato a Mosca. E’ lo sfidante dialle elezioni Sochi, Assad incontra Vladimir ...

Advertising

DavidPuente : 'Se la Russia smette di attaccare non c'è più la guerra, se l'Ucraina smette di difendersi non c'è più l'Ucraina. D… - elio_vito : Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve a… - Giorgiolaporta : Dopo 2 anni di terrore h24 a reti unificate sul #Covid e dopo 3 mesi di guerra in #Ucraina, adesso che la pandemia… - Frankf1842 : RT @MediasetTgcom24: Zelensky: la Russia blocca 22 mln di tonnellate di grano, dateci le armi #ucraina #russia #azovstal #mariupol #zelens… - tempoweb : #Brunetta: “Niente ambiguità sulla #guerra in #Ucraina, mai avuto dubbi su chi sostenere” #forzaitalia #berlusconi… -