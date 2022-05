Luigi Di Maio e il piano in quattro tappe per la pace tra Ucraina e Russia (Di giovedì 19 maggio 2022) Un piano del governo italiano per la pace tra Ucraina e Russia. Formato da quattro tappe: cessate il fuoco e smantellamento della linea del fronte, neutralità e ingresso nella Ue per Kiev, risoluzione delle controversie su Donbass e Crimea, un accordo multilaterale per la sicurezza in Europa. Lo ha presentato ieri a New York il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante un colloquio con il segretario dell’Onu Antonio Guterres e alcuni contenuti della bozza, spiega oggi Repubblica in un articolo a firma di Tommaso Ciriaco, sono stati anticipati agli sherpa del G7. «Se è vero che la guerra è il fallimento della diplomazia – ha spiegato durante i lavori preparatori il responsabile della Farnesina ai tecnici – è anche vero che è la diplomazia a poter ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Undel governo italiano per latra. Formato da: cessate il fuoco e smantellamento della linea del fronte, neutralità e ingresso nella Ue per Kiev, risoluzione delle controversie su Donbass e Crimea, un accordo multilaterale per la sicurezza in Europa. Lo ha presentato ieri a New York il ministro degli EsteriDidurante un colloquio con il segretario dell’Onu Antonio Guterres e alcuni contenuti della bozza, spiega oggi Repubblica in un articolo a firma di Tommaso Ciriaco, sono stati anticipati agli sherpa del G7. «Se è vero che la guerra è il fallimento della diplomazia – ha spiegato durante i lavori preparatori il responsabile della Farnesina ai tecnici – è anche vero che è la diplomazia a poter ...

