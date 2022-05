All’addiaccio sul monte Polveracchio | salvato nella notte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCampagna (Sa) – Un giovane di 24 anni è stato soccorso la scorsadai volontari dai carabinieri, dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e dai militari dell’Aeronautica militare sul, nel comune di Campagna, in provincia di Salerno. Aveva deciso di trascorrere lain tenda ma il forte vento in vetta, però, ha spazzato via la tenda lasciandolocon il solo sacco a pelo. Spaventato ha chiamato la famiglia, dicendo di essere infreddolito e senza un riparo e la famiglia, a sua volta, ha allertato il Carabinieri che hanno poi chiesto l’intervento del Cnsas. Immediatamente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono partiti alla volta delper raggiungere il ragazzo e, nello stesso ...