Meta Quest: arriva l'aggiornamento software V40 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Meta Quest v40 è il nuovo aggiornamento software, aggiunge app unlock, opzioni di accessibilità audio e altro ancora Tutti amano le pietre miliari, ed è difficile battere quelle con un bello zero tondo alla fine. Meta Quest è arrivata all'aggiornamento v40 e ha un sacco di nuove funzionalità da mostrare. La sicurezza e la privacy sono i temi principali della v40, che presenta la possibilità di bloccare e sbloccare applicazioni specifiche attraverso una sequenza di sblocco, oltre al supporto per i pagamenti 3D Secure effettuati indossando il visore e alle chiamate Messenger crittografate end-to-end opzionali. Meta Quest sta inoltre ampliando il tracciamento della tastiera con alcuni nuovi modelli e aggiungendo al menu Impostazioni ...

