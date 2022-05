Compagnoni | “Leao può essere titolare ovunque Su Kessié…” | News

Advertising

gilnar76 : Compagnoni: «Leao ha le potenzialità per essere titolare ovunque» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Compagnoni parla di #Leao ?? - sportli26181512 : Compagnoni: 'Leao ha le potenzialità per essere titolare ovunque': Maurizio Compagnoni, giornalista, è intervenuto… -

...l'Atalanta con i gol messi a segno dae da uno strepitoso Theo Hernandez. Ed è proprio il laterale il giocatore più discusso in questi giorni. Per il giornalista di Sky, Maurizioin ...Sky invece punta su Mauriziocon Luca Marchegiani al commento tecnico. Le probabili ... Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Kessie; Messias, Brahim Diaz,; Giroud. All. Compagnoni: "Leao ha le potenzialità per essere titolare ovunque" Maurizio Compagnoni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche su Rafael Leao: “Leao ha le potenzialità per essere titolare ovunque. Ha fatto un salto di qualità, ma è ...Theo Hernandez mi ricorda Zanetti, con questa capacità in percussione di andare al centro dell’area PARAGONI – Maurizio Compagnoni ha analizzato la situazione in difesa di Milan e Inter soffermandosi ...