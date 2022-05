Apple, addio storico: questo prodotto non sarà più venduto (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’annuncio della Apple interrompe la produzione del dispositivo simbolo dell’era d’oro della musica compressa. Di cosa si tratta La notizia è di quella che fa riaffiorare i ricordi, gli anni di un’età che non tornerà più e ci darà il conto esatto degli anni passati così troppo in fretta. Non è la prima volta che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’annuncio dellainterrompe la produzione del dispositivo simbolo dell’era d’oro della musica compressa. Di cosa si tratta La notizia è di quella che fa riaffiorare i ricordi, gli anni di un’età che non tornerà più e ci darà il conto esatto degli anni passati così troppo in fretta. Non è la prima volta che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

VivaLowCost : ??Apple presenta le AirTag: dite addio alle cose smarrite o rubate ?? - UPrezzo : ??Apple presenta le AirTag: dite addio alle cose smarrite o rubate ?? - Rog_2 : RT @lauranaka: Quando gli altri vendono, lui compra. Warren Buffett opta per strategia 'Buy The Dip' e fa incetta di nuove azioni. Da #Citi… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Quando gli altri vendono, lui compra. Warren Buffett opta per strategia 'Buy The Dip' e fa incetta di nuove azioni. Da #Citi… - ramdoria : RT @lauranaka: Quando gli altri vendono, lui compra. Warren Buffett opta per strategia 'Buy The Dip' e fa incetta di nuove azioni. Da #Citi… -