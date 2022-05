Ucraina, l’Oms: «A Mariupol rischio di epidemia di colera» – Il live blog (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’83esimo giorno della guerra in Ucraina il comando delle forze armate ucraine ha dichiarato conclusa l’evacuazione dell’acciaieria Azovstal a Mariupol, mentre i feriti e i soldati che si sono consegnati sono stati portati in territorio russo. Il governo di Kiev ha dichiarato che torneranno in Ucraina tramite uno scambio di prigionieri con i russi, che però non hanno confermato la circostanza. Intanto le truppe di Kiev hanno respinto attacchi a Kharkhiv, seconda città più grande dell’Ucraina. Nove civili sono stati uccisi dagli attacchi russi nella regione di Donetsk secondo il governatore ucraino. Putin ha invece affermato che la Russia non percepisce come minacciosa l’entrata di Svezia e Finlandia nella Nato mentre l’Unione Europea non ha ancora trovato un accordo con l’Ungheria sull’embargo al petrolio di Mosca. ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’83esimo giorno della guerra inil comando delle forze armate ucraine ha dichiarato conclusa l’evacuazione dell’acciaieria Azovstal a, mentre i feriti e i soldati che si sono consegnati sono stati portati in territorio russo. Il governo di Kiev ha dichiarato che torneranno intramite uno scambio di prigionieri con i russi, che però non hanno confermato la circostanza. Intanto le truppe di Kiev hanno respinto attacchi a Kharkhiv, seconda città più grande dell’. Nove civili sono stati uccisi dagli attacchi russi nella regione di Donetsk secondo il governatore ucraino. Putin ha invece affermato che la Russia non percepisce come minacciosa l’entrata di Svezia e Finlandia nella Nato mentre l’Unione Europea non ha ancora trovato un accordo con l’Ungheria sull’embargo al petrolio di Mosca. ...

