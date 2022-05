Anche il Portogallo verso la tassazione delle criptovalute (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Portogallo verso un drastico cambio di rotta nei confronti delle criptovalute. Ad annunciare in Parlamento la prossima introduzione di un sistema di tassazione è stato il ministro delle Finanze di Lisbona, Fernando Medina. Attualmente il Portogallo non tassa le criptovalute perché le considera un mezzo di pagamento piuttosto che una risorsa economica, un oggettivo vantaggio fiscale che negli ultimi anni ha attirato e fatto ottenere la cittadinanza portoghese a molti investitori e bitcoiner. Agevolazioni che sarebbero appunto sul punto di finire, come ha confermato Anche Mendonça Mendes, Segretario di Stato per gli Affari Fiscali: “Stiamo rivedendo e esaminando le normative dal punto di vista della lotta al riciclaggio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilun drastico cambio di rotta nei confronti. Ad annunciare in Parlamento la prossima introduzione di un sistema diè stato il ministroFinanze di Lisbona, Fernando Medina. Attualmente ilnon tassa leperché le considera un mezzo di pagamento piuttosto che una risorsa economica, un oggettivo vantaggio fiscale che negli ultimi anni ha attirato e fatto ottenere la cittadinanza portoghese a molti investitori e bitcoiner. Agevolazioni che sarebbero appunto sul punto di finire, come ha confermatoMendonça Mendes, Segretario di Stato per gli Affari Fiscali: “Stiamo rivedendo e esaminando le normative dal punto di vista della lotta al riciclaggio ...

