Il Paradiso delle Signore | Gloria Radulescu torna a parlare di Marta Guarnieri

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 16 maggio 2022)si è lasciata intervistare a 'Moda e Modi', programma Youtube condotto da Chiara Stile. L'attrice ha parlato, non solo della sua vita, ma ha tirato in ballo anche Il, in modo particolare. E così, dopo un lungo periodo di silenzio, ecco che i fan della gettonata soap di Rai 1 hanno avuto modo di ascoltare ciò che avesse da dire la bellasul suo personaggio. A fine articolo è possibile vedere l'intera intervista! Ilsu: 'l'ho sentita molto vicina' La stagione sei de Ilnon ha visto neanche ...