Covid in Corea del Nord oggi, oltre 390mila casi in 24 ore (Di lunedì 16 maggio 2022) Pyongyang, 16 mag. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Covid in Corea del Nord oggi, in 24 ore sono stati registrati oltre 390mila casi. Le autorità sanitarie NordCoreane hanno riferito che 392.920 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore e che otto persone sono morte per la malattia. In totale sono già più di 1.213.550 i positivi registrati dall'inizio di questo focolaio riconosciuto ufficialmente il 12 maggio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Pyongyang, 16 mag. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) -indel, in 24 ore sono stati registrati. Le autorità sanitariene hanno riferito che 392.920 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore e che otto persone sono morte per la malattia. In totale sono già più di 1.213.550 i positivi registrati dall'inizio di questo focolaio riconosciuto ufficialmente il 12 maggio.

Advertising

RaiNews : In Corea del Nord la situazione sta diventando drammatica #COVID19 #Pyongyang - Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - LocalPage3 : Covid in Corea del Nord oggi, oltre 390mila casi in 24 ore - guidoolimpio : Cartoline dalla Corea del Nord. Kim mobilita esercito contro Covid, visita farmacia e critica funzionari per errori… - LicajArtur : RT @MediasetTgcom24: Corea del Nord, forze armate per garantire fornitura medicinali Covid #KIMJONG-UN -