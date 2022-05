Advertising

iconanews : Antitrust: multe a mercato libero energia per oltre 4 mln - fisco24_info : Antitrust: multe a mercato libero energia per oltre 4 mln: Sanzionate Ajò Energia, Bluenergy, Ubroker e Visitel -

Agenzia ANSA

Maxi multa per un totale di oltre 4 milioni di euro da parte dell'a quattro società che operano nel mercato libero dell'energia. Secondo quanto pubblicato sul bollettino settimanale sono state sanzionate Ajò Energia (148.000 euro), Bluenergy (2 milioni di ......due nei confronti di Enne Energia ed Europe Energy con l'accettazione degli impegni da parte delle due societa' che hanno evitato cosi' le. Dall'esame della documentazione, scrive l', "... Antitrust: multe a mercato libero energia per oltre 4 mln - Economia Maxi multa per un totale di oltre 4 milioni di euro da parte dell'Antitrust a quattro società che operano nel mercato libero dell'energia. Secondo quanto pubblicato sul bollettino settimanale sono sta ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mag - L'Antitrust ha multato per oltre 4 milioni alcune societa' attive sul mercato libero dell'energia per la mancanza di trasparenza nelle offerte commercia ...