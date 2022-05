Pioli e la citazione di Kobe Bryant: “Non è finita” – Video (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – “Siamo 2-0, il lavoro non è finito”. Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha citato Kobe Bryant per tenere alta la tensione nello spogliatoio rossonero prima della gara con l’Atalanta. Il Diavolo, vittorioso 2-0 contro i nerazzurri, è sempre più vicino allo scudetto. “Ai giocatori ho fatto vedere un’intervista di Kobe Bryant, che diceva che sul 2-0 in una finale Nba il lavoro non era ancora finito. La realtà per noi è questa: abbiamo fatto tanto, non tutto”, ha detto Pioli a Dazn rispolverando una dichiarazione che Bryant rilasciò in conferenza stampa nel 2009, durante le Finals tra i suoi Los Angeles Lakers e gli Orlando Magic. Dopo la vittoria che portò i gialloviola sul 2-0, Bryant frenò gli entusiasmi: “Che motivo c’è per ... Leggi su italiasera (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – “Siamo 2-0, il lavoro non è finito”. Stefano, allenatore del Milan, ha citatoper tenere alta la tensione nello spogliatoio rossonero prima della gara con l’Atalanta. Il Diavolo, vittorioso 2-0 contro i nerazzurri, è sempre più vicino allo scudetto. “Ai giocatori ho fatto vedere un’intervista di, che diceva che sul 2-0 in una finale Nba il lavoro non era ancora finito. La realtà per noi è questa: abbiamo fatto tanto, non tutto”, ha dettoa Dazn rispolverando una dichiarazione cherilasciò in conferenza stampa nel 2009, durante le Finals tra i suoi Los Angeles Lakers e gli Orlando Magic. Dopo la vittoria che portò i gialloviola sul 2-0,frenò gli entusiasmi: “Che motivo c’è per ...

