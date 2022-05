Perché Amici non va in onda stasera e quando la finale: la data (Di sabato 14 maggio 2022) Perché Amici non va in onda stasera? La finale de talent show di Maria De Filippi salta, è rimandata di qualche ora. Il motivo? Da trovare nel palinsesto TV e nei programmi musicali in corso in Italia nello stesso momento in cui sarebbe dovuta andare in scena la finale di Amici, in diretta su Canale 5. Ma nulla da temere: la finale di Amici ha già una data di recupero e su Mediaset la vedremo molto presto. Per conoscere il vincitore del programma, infatti, basta solo attendere qualche ora in più. Perché Amici non va in onda stasera A Torino va in scena l’Eurovision Song Contest 2022 in una versione tutta italiana che vede ... Leggi su optimagazine (Di sabato 14 maggio 2022)non va in? Lade talent show di Maria De Filippi salta, è rimandi qualche ora. Il motivo? Da trovare nel palinsesto TV e nei programmi musicali in corso in Italia nello stesso momento in cui sarebbe dovuta andare in scena ladi, in diretta su Canale 5. Ma nulla da temere: ladiha già unadi recupero e su Mediaset la vedremo molto presto. Per conoscere il vincitore del programma, infatti, basta solo attendere qualche ora in più.non va inA Torino va in scena l’Eurovision Song Contest 2022 in una versione tutta italiana che vede ...

