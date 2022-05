Milan, nodo riscatto per Messias e Brahim Diaz: le ultime (Di venerdì 13 maggio 2022) nodo riscatti in casa Milan per Messias e Brahim Diaz: le ultime sul futuro dei due giocatori rossoneri La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione riscatti in casa Milan di Brahim Diaz e Messias. Se per lo spagnolo si può andare più tranquilli, per quanto riguarda il brasiliano la scadenza è a giugno. Tanti i dubbi per Messias da parte dei rossoneri. Il suo prestito annuale con riscatti fissato a 5.4 milioni più uno di bonus non convince a pieno la dirigenza rossonera per le prestazioni fornite dal numero 30. Stesso discorso per Diaz su cui però il Milan aveva strappato un prestito biennale fino al 2023 con riscatto a 22 milioni e contro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022)riscatti in casaper: lesul futuro dei due giocatori rossoneri La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione riscatti in casadi. Se per lo spagnolo si può andare più tranquilli, per quanto riguarda il brasiliano la scadenza è a giugno. Tanti i dubbi perda parte dei rossoneri. Il suo prestito annuale con riscatti fissato a 5.4 milioni più uno di bonus non convince a pieno la dirigenza rossonera per le prestazioni fornite dal numero 30. Stesso discorso persu cui però ilaveva strappato un prestito biennale fino al 2023 cona 22 milioni e contro ...

