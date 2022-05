Eurovision, pronostici in picchiata per Blanco e Mahmood: ora sono fuori dal podio (Di venerdì 13 maggio 2022) fuori dal podio dell’Eurovision Song Contest. Secondo i dati pubblicati dai bookmaker negli ultimi due giorni le probabilità di vittoria di Blanco e Mahmood sono si sono dimezzate. Solo il 10 maggio erano al 13 per cento, abbastanza per restare stabili al secondo posto ma non per intaccare la Kalush Orchestra. I rappresentanti dell’Ucraina infatti all’inizio dell’Eurovision avevano il 49 per cento di possibilità di portare a casa il premio finale. Ora il divario si è allargato. Dopo due semifinali, secondo il portale Eurovisionword c’è il 60 per cento di probabilità che l’Ucraina vinca la gara. Al secondo posto, con il 10 per cento di probabilità di vittoria, c’è Sam Ryder del Regno Unito. Praticamente a pari merito la cantante ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022)daldell’Song Contest. Secondo i dati pubblicati dai bookmaker negli ultimi due giorni le probabilità di vittoria disidimezzate. Solo il 10 maggio erano al 13 per cento, abbastanza per restare stabili al secondo posto ma non per intaccare la Kalush Orchestra. I rappresentanti dell’Ucraina infatti all’inizio dell’avevano il 49 per cento di possibilità di portare a casa il premio finale. Ora il divario si è allargato. Dopo due semifinali, secondo il portaleword c’è il 60 per cento di probabilità che l’Ucraina vinca la gara. Al secondo posto, con il 10 per cento di probabilità di vittoria, c’è Sam Ryder del Regno Unito. Praticamente a pari merito la cantante ...

