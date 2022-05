Corsa e tante attività per bambini, torna la “Maratonina Cross” (Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – torna domenica la “Maratonina Cross”, la manifestazione podistica gratuita organizzata dalla Asd GTM presso il Parco della Romanina, che gode dei patrocini della Regione Lazio, Roma Capitale, Municipio Roma VII, Coni Regionale, CIP Lazio, UISP e ACSI Roma. L'appuntamento, giunto al suo ventesimo anno di vita, si propone anche quest'anno come veicolo per far conoscere al pubblico associazioni che operano nel sociale. “Quest'anno – le parole di Gianni Disperati, presidente della GTM – la Maratonina Cross affiancherà l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail) ed in particolare la sezione di Roma ‘Vanessa Verdecchià nel ricordo di Maurizio Frustaci, un grande amico della GTM e del territorio. Inoltre daremo spazio all'Associazione ‘Il Sorrisò di Mok Italia che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –domenica la “”, la manifestazione podistica gratuita organizzata dalla Asd GTM presso il Parco della Romanina, che gode dei patrocini della Regione Lazio, Roma Capitale, Municipio Roma VII, Coni Regionale, CIP Lazio, UISP e ACSI Roma. L'appuntamento, giunto al suo ventesimo anno di vita, si propone anche quest'anno come veicolo per far conoscere al pubblico associazioni che operano nel sociale. “Quest'anno – le parole di Gianni Disperati, presidente della GTM – laaffiancherà l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail) ed in particolare la sezione di Roma ‘Vanessa Verdecchià nel ricordo di Maurizio Frustaci, un grande amico della GTM e del territorio. Inoltre daremo spazio all'Associazione ‘Il Sorrisò di Mok Italia che ...

