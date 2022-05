I ‘Fuori Scena’ entrano in teatro e ritorna la pace con ‘Roma…ce semo’

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 12 maggio 2022) I FUORI SCENAINLALo spettacolo di Veronica Meddi andrà in scena a Roma sabato 28 maggio e domenica 5 giugno a Casal Bertone ROMA – Sarà in scena presso la Sala parrocchiale di Santa Maria Consolatrice (nella zona urbanistica romana di Casal Bertone, ingresso da Piazza Santa Maria Consolatrice) sabato 28 maggio alle ore 20:30 (in occasione della festa patronale di Santa Maria Consolatrice) e domenica 5 giugno 2022 alle ore 18:30 “ROMA…CE SEMO” di Veronica Meddi che firma anche la regia dello spettacolo. Protagonisti sono gli attori della Compagnia I Fuori Scena nata per gioco nel 2018: Marzia Canacari, Pina Burelli, Sara Toso, Patrizia Barbieri, Alessia Meddi, Giuliano Lattanzi, Gianluca Canetti, Federico Galassi, Fabio Florio, Don Luigi Lani, Alessio Florio, Emanuele Chialastri, ...