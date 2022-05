Ultime Notizie – Versamento F24 codice fiscale errato, come rimediare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Può capitare, ad esempio con l’Imu o con i tributi locali, di sbagliare a fare un Versamento scrivendo o digitando un codice errato in un F24. Può accadere anche con le addizionali regionali o comunali all’Irpef, quando il Versamento viene eseguito manualmente e non con il prelievo automatico operato dal sostituto d’imposta. Nella compilazione dei modelli F23 e F24 gli errori sono sempre in agguato ricorda laleggepertutti.it. Cosa succede se si fa un Versamento fiscale sbagliato e come rimediare? Il problema è che in questi casi l’Ente creditore del tributo non ha ricevuto la somma dovuta, e potrebbe richiederla nuovamente. In questo caso il cittadino rischia, oltre il danno, pure la beffa, perché è costretto a pagare la stessa cifra due volte. E con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Può capitare, ad esempio con l’Imu o con i tributi locali, di sbagliare a fare unscrivendo o digitando unin un F24. Può accadere anche con le addizionali regionali o comunali all’Irpef, quando ilviene eseguito manualmente e non con il prelievo automatico operato dal sostituto d’imposta. Nella compilazione dei modelli F23 e F24 gli errori sono sempre in agguato ricorda laleggepertutti.it. Cosa succede se si fa unsbagliato e? Il problema è che in questi casi l’Ente creditore del tributo non ha ricevuto la somma dovuta, e potrebbe richiederla nuovamente. In questo caso il cittadino rischia, oltre il danno, pure la beffa, perché è costretto a pagare la stessa cifra due volte. E con ...

