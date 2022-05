LIVE Sinner-Fognini 6-2 3-6 4-2, ATP Roma 2022 in DIRETTA: break dell’altoatesino nel quarto gioco del terzo! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Sinner. Esce il rovescio dell’altoatesino: rimane in vita Fognini in questo match. 40-30 Pallonetto di Fognini che mette in confusione Sinner: schiaffo al volo che decolla. 30-30 Errore evitabile di Sinner quando lo scambio era avviato. 15-30 Si perde ancora il dritto Fognini andando indietro con il peso del corpo. 15-15 Arriva male sul dritto Fognini. 15-0 Ottima prima per Fognini. 4-1 Sinner. Gran turno di servizio e l’allievo di Simone Vagnozzi amplia il margine di vantaggio. 40-0 Efficace il servizio di Sinner: tre palle per il 4-1. 30-0 10 punti di fila per Sinner con un altro gratuito di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2. Esce il rovescio: rimane in vitain questo match. 40-30 Pallonetto diche mette in confusione: schiaffo al volo che decolla. 30-30 Errore evitabile diquando lo scambio era avviato. 15-30 Si perde ancora il drittoandando indietro con il peso del corpo. 15-15 Arriva male sul dritto. 15-0 Ottima prima per. 4-1. Gran turno di servizio e l’allievo di Simone Vagnozzi amplia il margine di vantaggio. 40-0 Efficace il servizio di: tre palle per il 4-1. 30-0 10 punti di fila percon un altro gratuito di ...

Advertising

ilcirotano : LIVE Sinner-Fognini agli Internazionali 1-1. Jannik sactta avanti con un break: 3-1 - - zazoomblog : LIVE – Sinner-Fognini 6-2 3-6 2-1 secondo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Fogni… - News24_it : Sinner Fognini all’Atp Roma, risultato in diretta: 6-2, 3-6, 1-1 al terzo set - Corriere della Sera - zazoomblog : LIVE Sinner-Fognini 6-2 1-1 ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’altoatesino vince il primo parziale - #Sinner-Fognini… - infoitsport : Fognini-Sinner agli Internazionali Roma, il risultato in diretta live della partita -