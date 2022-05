Stagione di prosa del Delle Arti | in preludio di successo

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 10 maggio 2022) di Olga Chieffi Dopo un week-end che ha visto Salerno rilucere di eventi, dal teatro Verdi con la doppia replica del Rigoletto e il bagno di folla tributato a Daniel Oren e Raffella Cardaropoli in San Giorgio, i 70 anni di carriera di Nello Buongiorno al teatro, la due giorni del Canta Giovani, il concerto inaugurale di Salerno Classica e veramente tantissima musica in giro, ieri mattina a palazzo di città, Claudio Tortora, ospite del Sindaco Enzo Napoli, unitamente al delegato alla cultura Ermanno Guerra e presidente del consiglio comunale Dario Loffredo, ha presentato il nuovo cartellone teatrale. Un talismano per guardare all’autunno con grande ottimismo, questa, che ha già avviato positivamente la campagna abbonamenti. Nel salone del Gonfalone, a rappresentare le tante attività del Cos Pina Testa, la musa della ...