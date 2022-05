In autunno aspettatevi altri 20 milioni di casi. Torneranno la mascherina e divieti, dice Fabrizio Pregliasco (Di martedì 10 maggio 2022) Godiamoci l’estate perché in autunno nuove misure restrittive ci aspettano al varco. A dirlo, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano. Da neanche un mese abbiamo abbandonato Green Pass e mascherina anche nei luoghi chiusi e già qualcuno mette le mani avanti e paventa nuove misure restrittive in autunno. Il virologo milanese Fabrizio Pregliasco non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 10 maggio 2022) Godiamoci l’estate perché innuove misure restrittive ci aspettano al varco. A dirlo,, virologo dell’Università Statale di Milano. Da neanche un mese abbiamo abbandonato Green Pass eanche nei luoghi chiusi e già qualcuno mette le mani avanti e paventa nuove misure restrittive in. Il virologo milanesenon L'articolo proviene da Leggilo.org.

