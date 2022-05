È morto Richard Benson | aveva 67 anni

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 10 maggio 2022). Tremendo lutto nel mondo della musica. L’annuncio arriva direttamente sul suo account social pochi minuti fa. Il messaggio è stato pubblicato pochi minuti fa sul suo account social.era malato da alcunie tramite i socialchiesto aiuto ai suoi fan per potersi pagare le cure. Molto amato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Shalpy si ritira a fine anno dalla musica Tim Buckley moriva 45fa a Santa Monica Dodi Battaglia ricorda “Canterò per te” Debbie Gibson compie 50oggi Shakespeares Sister: in uscita il box “Our History” The Bluebeaters: “Se le foglie cadono” è il nuovo singolo