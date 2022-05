Arrivata nel golfo di Napoli la portaerei statunitense Truman (Di martedì 10 maggio 2022) E' Arrivata all'alba nel golfo di Napoli la portaerei statunitense classe Nimitz USS Harry S. Truman (CVN 75). L'unita' della Marina Usa ha fatto una tappa lo scorso 23 aprile nel porto di Trieste. A ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) E'all'alba neldilaclasse Nimitz USS Harry S.(CVN 75). L'unita' della Marina Usa ha fatto una tappa lo scorso 23 aprile nel porto di Trieste. A ...

Advertising

FBiasin : #Champions 21/22. L’#Inter è arrivata seconda nel girone contro “il peggior #Real degli ultimi 30 anni” (cit.) ed… - Kick57624616 : RT @EmiliaUA: Riforma #Lorenzin Poi è arrivata la #pandemia e gli obblighi per tutti, con farmaci talmente nuovi che... Ma noi siamo 'Nazi… - EmiliaUA : Riforma #Lorenzin Poi è arrivata la #pandemia e gli obblighi per tutti, con farmaci talmente nuovi che... Ma noi s… - WillyCoyote6 : RT @agambella: Nel frattempo dalla parata di Mosca non è arrivata, ovviamente, nessuna dichiarazione di guerra come speculato da giornali.… - VittoriaV7 : @GScuccimarri Questa donna è troppo montata di testa, si sente la strafigha della tv ma forse si dimentica che a 72… -