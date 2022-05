Allegri al Psg? Il tecnico porterà via 3 pupilli alla Juventus (Di lunedì 9 maggio 2022) In estate non è escluso che la Juventus possa decidere di cambiare tecnico; su Allegri sembra esserci il forte interesse del Psg. La stagione si sta per concludere e per la Juventus sarà fondamentale vincere la coppa Italia; la finale contro l’Inter è l’occasione di non chiudere senza un trofeo. Per quanto riguarda il mercato, invece, la voglia è di rinforzare una rosa obbligata, il prossimo anno, a lottare nuovamente per lo scudetto. Non è escluso che il primo cambiamento possa essere proprio sulla panchina; Allegri, tornato ad allenare i bianconeri dopo due stagioni, non ha iniziato il secondo ciclo nel migliore dei modi e, indipendentemente da come andrà la coppa Italia, potrebbe cambiare squadra nel corso del mercato estivo. LaPresseMai realmente in gioco per lo scudetto dove, a ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) In estate non è escluso che lapossa decidere di cambiare; susembra esserci il forte interesse del. La stagione si sta per concludere e per lasarà fondamentale vincere la coppa Italia; la finale contro l’Inter è l’occasione di non chiudere senza un trofeo. Per quanto riguarda il mercato, invece, la voglia è di rinforzare una rosa obbligata, il prossimo anno, a lottare nuovamente per lo scudetto. Non è escluso che il primo cambiamento possa essere proprio sulla panchina;, tornato ad allenare i bianconeri dopo due stagioni, non ha iniziato il secondo ciclo nel migliore dei modi e, indipendentemente da come andrà la coppa Italia, potrebbe cambiare squadra nel corso del mercato estivo. LaPresseMai realmente in gioco per lo scudetto dove, a ...

