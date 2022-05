Fognini-Thiem in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Fabio Fognini affronterà l’austriaco Dominic Thiem al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022, di scena a Roma. Il tennista azzurro non sta vivendo una grande stagione nel complesso, nonostante abbia dimostrato di potersela giocare nei singoli tornei, specialmente su terra. Basti pensare che ha conquistato due semifinali a Rio e Belgrado, riuscendo a risalire parzialmente in classifica. Al debutto al Foro Italico sfiderà un campione slam come Thiem, ancora alle prese con il recupero post infortunio. Thiem ha perso tutte e quattro le partite giocate in questo 2022, conquistando appena un set. Questo non è però un buon motivo per sottovalutarlo, anche perché nei precedenti conduce 3-1. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Fabioaffronterà l’austriaco Dominical primo turno degli, di scena a. Il tennista azzurro non sta vivendo una grande stagione nel complesso, nonostante abbia dimostrato di potersela giocare nei singoli tornei, specialmente su terra. Basti pensare che ha conquistato due semifinali a Rio e Belgrado, riuscendo a risalire parzialmente in classifica. Al debutto al Foro Italico sfiderà un campione slam come, ancora alle prese con il recupero post infortunio.ha perso tutte e quattro le partite giocate in questo, conquistando appena un set. Questo non è però un buon motivo per sottovalutarlo, anche perché nei precedenti conduce 3-1. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL ...

