F1, GP Miami 2022: Ferrari performante nelle qualifiche con il nuovo motore e le modifiche alle ali, ma la velocità di punta… (Di domenica 8 maggio 2022) Le qualifiche del GP di Miami, quinto round del Mondiale 2022 di F1, fanno già parte dell'album dei ricordi. Sulla pista nata attorno all'Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins, la Ferrari si è presa tutta la prima fila con la pole-position firmata dal monegasco Charles Leclerc e la seconda posizione dello spagnolo Carlos Sainz. A completare la top-3 del time-attack troviamo l'olandese della Red Bull, Max Verstappen. Una Rossa che in questa sede si è presentata con alcune novità: il motore n.2, una nuova ala anteriore pensata per ridurre il drag e un'ala posteriore con degli accorgimenti per essere più efficiente. Alla fine della fiera, però, il comportamento della F1-75 è stato il medesimo di quanto già visto in stagione, ovvero prestazionale nelle curve e in ...

