Formula 1: Drive to Survive è stato rinnovato da Netflix per la 5a e 6a stagione (Di sabato 7 maggio 2022) Formula 1: Drive to Survive è una docu-serie prodotta in collaborazione tra Netflix e Formula 1 per dare uno sguardo al dietro le quinte delle gare del campionato mondiale di F1. Le prime quattro stagioni hanno raccontato i campionati dal 2018 al 2021. La quarta stagione è stata diffusa da Netflix l’11 marzo. La docu-serie ha progressivamente accresciuto la sua popolarità nel tempo. Con la quarta stagione, infatti, ha attirato il più alto numero di utenti fino ad oggi entrando nella Top 10 settimanale in 56 paesi. Formula 1: Drive to Survive mette il pubblico al centro dell’attenzione, mentre i migliori piloti del mondo competono per il campionato mondiale di F1 e i loro equipaggi si sfidano per il ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 maggio 2022)1:toè una docu-serie prodotta in collaborazione tra1 per dare uno sguardo al dietro le quinte delle gare del campionato mondiale di F1. Le prime quattro stagioni hanno raccontato i campionati dal 2018 al 2021. La quartaè stata diffusa dal’11 marzo. La docu-serie ha progressivamente accresciuto la sua popolarità nel tempo. Con la quarta, infatti, ha attirato il più alto numero di utenti fino ad oggi entrando nella Top 10 settimanale in 56 paesi.1:tomette il pubblico al centro dell’attenzione, mentre i migliori piloti del mondo competono per il campionato mondiale di F1 e i loro equipaggi si sfidano per il ...

