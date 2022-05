(Di sabato 7 maggio 2022) “Giù leda Biancae Gennaro”. Il monito arriva da Giuseppe, presidente del M5S. Oggi, in una diretta di mezz'ora su Instagram, l'ex premier ha ribadito la contrarietà all'invio di armi all'Ucraina, ha spiegato perché il Movimento non ha votato il decreto aiuti per famiglie e imprese (colpa della norma sul termovalorizzatore di Roma, nda) pur avocando a sé la paternità del provvedimento e ha puntato i piedi su #cartabianca (o meglio ha sbattuto il pugno sul tavolo). Nei giorni scorsi, l'a.d. Rai, Carlo Fuortes, ha lasciato intendere che il programma di Rai3 potrebbe chiudere: “Negli ultimi anni c'è stato un abuso dell'utilizzo del format del talk show nella televisione pubblica. L'idea di chiamare giornalisti o scienziati e di improvvisare su qualsiasi tema non credo possa ...

Giuseppe Conte/ "Ucraina, Draghi ci dica se siamo falchi o colombe" 'DAIN ITALIA'. MA POI SI SMENTISCE Non è mancato un riferimento alle polemiche in Rai tra gli attacchi a Gennaro ...Questa guerra sta portando undi"."Il M5s si batterà - insiste - perché Bianca Berlinguer rimanga al suo posto a fare la sua trasmissione". 7 maggio 2022 Clima di censura, Conte corre in aiuto di Berlinguer e Sangiuliano: "Giù le mani" “Giù le mani da Bianca Berlinguer e Gennaro Sangiuliano ”. Il monito arriva da Giuseppe Conte , presidente del M5S. Oggi, in ...Roma, 7 mag. (askanews) - Giù le mani dal direttore del Tg2 Sangiuliano e dalla trasmissione Carta Bianca, che secondo le voci è a rischio chiusura. Lo afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte, nel c ...